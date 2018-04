Apple julkaisee iPhone 8:n uudessa värissä – Punainen värivaihtoehto ilmestyy tänään

iPhone 8:n värivalikoiman on tarkoitus laajentua myöhemmin tänään tai lähiaikoina, kertoo MacRumors . Virgin Mobilen vuotaneen muistion mukaan Apple aikoo nimittäin tuoda saataville (PRODUCT)RED -hyväntekeväisyyskampanjaversion iPhone 8:sta ja iPhone 8 Plussasta.Verenpunaisella värillä kerätään rahaa African HIV- ja AIDS-ongelman hoitamiseen. Kampanjan perusti U2:n artisti Bono ja aktivisti Bobby Shriver. Apple on ollut hankkeen vahva tukija se on perinteisesti julkaissut tuotteistaan erillisiä (PRODUCT)RED -versioita, joiden tuotot ohjataan edellä mainittuun kohteeseen. Ensimmäiset (PRODUCT)RED -iPhonet tulivat saataville kuitenkin vasta viime vuonna.Virgin Mobilen muistion mukaan punaiset iPhonet 8- ja iPhone 8 Plus -puhelimet tulevat markkinoille 9. huhtikuuta. Muistiossa ei puhuta mitään iPhone X:stä, joten Apple ilmeisesti haluaa pitää mallistonsa kalliimman tuotteen tuotot itsellään.