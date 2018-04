AfterDawnin oma Android-sovellus päivittyi, v1.10 ladattavissa

oma Android-sovellus on päivittynyt versioon v1.10.Uusin versio korjaa kourallisen bugeja, jotka löytyivät ensimmäisen julkisen version julkaisun jälkeen. Lähinnä kyseessä ovat kaatumisia aiheuttaneet erikoistilanteet, joihin on tehty pieniä paikkauksia. Aiemman version ns. vakausproentti oli reilut 99% ja pyrimme tietysti siihen, että sovellus ei kaatuilisi kellään, ikinä.Samalla myös hakua ja ns. aihealueiden listauksia on parannettu niin, että molemmat ovat nykyisin-muotoisia - eli kun kelaat hakutuloslistan loppuun, latautuu listan loppuun lisää, vanhempaa sisältöä, joka vastaa hakuehtoja.Sovellus on saanut ihan kivan startin ja monet lukevatkin uutisemme puhelimellaan nykyisin juurikin sovelluksen kautta. Mutta koska mitään yksittäistä oikeaa tapaa lukea verkkosivujen uutisia tuskin on, emme yritä "pakottaa" sovellusta kellekään, vaan tarjoamme uutisemme monessa eri muodossa: täytenä RSS-syötteenä, mobiilisivuina, AMP-sivuina sekä perinteisenä työpöytäsivustona.AfterDawnin sovelluksen kautta voit lukea kaikkia, vajaan 19 vuoden aikana julkaisemiamme uutisartikkeleita, ilmaiseksi. Sovelluksesta löytyvät myösja:n uutiset - ja luonnollisesti mös englanninkielisen AfterDawnin uutiset.Ja latauslinkkihän on Google Play -kaupan sivuilla: