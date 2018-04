Galaxy S9:stä löytyy kahta eri kamerasensoria, onko sinulla Samsung vai Sony?

Samsungin Galaxy S -huippulaitteita myydään vuosittain kymmeniä miljoonia, ja tämä tarkoittaa, että valmistuksessa täytyy käyttää komponentteja, joita pystytään tuottamaan valtavia massoja. Joidenkin komponenttien osalta Samsung on vuosikausia joutunut varautumaan kahteen kutakuinkin samankaltaiseen komponenttiin, joita käytetään riippuen myyntimarkkinasta.Tästä tunnetuin esimerkki on tietysti järjestelmäpiiri, joka on Suomessa myytävissä Galaxy S9 -laitteissa mallia Exynos ja esimerkiksi Yhdysvalloissa puolestaan mallia Snapdragon. Näistä aiemmin mainittu on Samsungin itsevalmistama piiri ja jälkimmäinen puolestaan yhden maailman suurimman piirivalmistajan, Qualcommin, piiri.Samsungin uuden lippulaivamallin, ja erityisesti sen kameran, tarkempaan syyniin ottanut Tech Insights kertoo, että myös kameran osalta Samsungilla on käytetty samanlaista ratkaisua.Galaxy S9:stä ja S9+:sta löytyy sekä Samsungin omaa tekoa olevaa S5K2L3-kamerasensoria kuin Sonyn valmistamaa IMX345-kamerasensoriakin. Jutussa ei sinänsä keskitytä eri kameramoduuleilla varustettujen laitteiden kuvauskyvykkyyden vertailuun, ja erot tuskin ovatkaan kovin suuria, mutta eroja löytyy ainakin rakenteesta.Sivuston mukaan Samsung on ollut hieman Sonyn kameratiimiä perässä kehittämässä kaksi- ja nykyisin kolmitasoista sensoria, joka sisältää niin itse kennon kuin kuvaprosesorin ja DRAM-muistinkin. Jälkimmäistä osaa käytetään erityisesti 960 fps:n hidastuskuvaukseen, jollainen löytyi ensi kertaa Sonyn huippulaitteesta viime vuonna ja tuotiin nyt myös Samsungin laitteeseen.Vaikka Samsung on onnistunut tuomaan kyseisen teknologian omaan piiriinsä vasta tänä vuonna, niin sen muistipiirin koko on kuitenkin merkittävästi Sonyn piiriä pienempi. Samsungin muistipiiri on itseasiassa niin pieni (16,9 mm²), että sen lisäksi on jouduttu lisäämään myös ylimääräinen piirin palanen, jotta tyhjä tila saadaan täytettyä. Sonyn DRAM-piiri kattaa koko sensorin noin 46 mm².Vaikkei kennon laatu välttämättä vaihtele juurikaan, niin sen voi selvittää lataamalla Aida64-sovelluksen, jolla saa lisätietoja laitteistosta. Sovelluksessa kameran tiedot löytyvät valinnan Devices takaa. Mikäli käytössäsi on Galaxy S9, niin kokeile ja kerro löysitkö vastauksen.