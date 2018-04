HMD Global toi Android Oreo -päivityksen nyt Nokia 3:een

Nokia-puhelimista nykyisin vastaava HMD Global on panostanut puhelimissaan erityisesti huipputason päivitettävyyteen. Viime vuoden lopulla yhtiöstä vahvistettiin, että kaikki uudet Nokian Android-älypuhelimet saavat Androidin Oreo-päivityksen.Päivitykset ovatkin saapuneet erityisesti paremmin varustelluille Nokia-älypuhelimille huippunopeasti, ja nyt päivitys on saatu myös yhtiön toiseksi edullisimmalle Android-laitteelle. HMD Globalin toimitusjohtaja Juho Sarvikas on vahvistanut Twitterissä tänään, että päivityksen jakelu on aloitettu Nokia 3:lle.Androidin kahdeksas versio, nimeltään Oreo, sisältää muutamia erittäin olennaisia päivityksiä. Oreo nopeuttaa järjestelmää, tarjoaa paremman tekstinvalinnan ja automaattitäytön, lisää picture-in-picture-moodin, uudistaa ilmoituksia monipuolisimmiksi ja tarjoaa tietysti parempaa tietoturvaa. Lisätietoja päivityksestä löytyy mm. Googlen Android.com-sivustolta Nokia 3 on noin 150 euron hintainen Android-puhelin, jonka ominaisuuksiin kuuluu mm. viiden tuuman HD-tasoinen kosketusnäyttö, 8 megapikselin kamera sekä 16 gigatavua tallennustilaa.HMD Globalin Nokia-laitteista ainoastaan edullisin Nokia 2 on vailla Oreo-päivitystä, mutta senkin odotetaan saapuvan pian.