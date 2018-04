Snapchatin kehittäjältä tulossa uudet älylasit

Snapchatin kehittäjä Snap Inc on mitä ilmeisimmin tuomassa markkinoille uuden sukupolven Spectacles-lasit. Jos muistatte, niin Snap esitteli 2016 lopulla kuvassa näkyvät aurinkolasit, joilla pystyi kuvaamaan pieniä pätkiä Snapchat-palveluun.Nyt Yhdysvaltain televiranomainen FCC on saanut käsiinsä tietoja tulevasta laitteesta, joka vaikuttaa olevan Spectacles-lasien uudesta versiosta, kertoo Variety . Snapin kokeiluluontoinen ensimmäinen Spectacles-erä ei missään nimessä ollut kovin onnistunut, ainakaan laitemäärän perusteella, mutta vaikuttaa siltä, että Snap edelleen uskoo konseptiin.FCC:n katsastettavana ollutta laitetta kutsutaan nimellä Model 002 ja on dokumenttien mukaan "puettava videokamera". Vahvistus nähdään FCC:n tiedostoista, joissa nähdään myyntipaketin tiedot.Myyntipaketin tiedoista paljastuu, että pakkauksessa on mukana Spectacles-lasit, latauslaatikkko sekä kaapeli. Tiedoista paljastuu lisäksi, että uusi versio toimii ainoastaan iPhone-laitteilla. Applen laitteista tuetaan iPhone 5:stä aina uusimpaan iPhone X:ään asti.Laite tukee WiFi 802.11ac-teknologiaa, joka tarjoaa aiempaa nopeammat yhteydet.Valitettavasti kuvia tai muita yksityiskohtia tekniikasta ei tässä vaiheessa ole tiedossa. Huhujen mukaan laitteesta olisi kuitenkin tulossa kaksi eri versiota, joista halvempi olisi reilun sadan dollarin ja toinen peräti 300 dollarin laite.