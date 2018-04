BlackBerryltä tulossa ensimmäinen kaksoiskameralla ja näppäimistöllä varustettu älypuhelin

Kanadalaisvalmistaja RIM kilpaili aikoinaan hanakasti, erityisesti Yhdysvalloissa, mm. Nokiaa ja Motorolaa vastaan omilla BlackBerry-merkkisillä puhelimilla. Sittemmin yhtiö on painunut pitkälti unholaan, mutta edelleen silloin tällöin nykyisin BlackBerry-nimellä tunnettu yritys julkaisee uutta.Nykyisin kiinalainen elektroniikkavalmistaja TCL:n valmistaa BlackBerry-brändillä varustettuja puhelimia. TCL osti oikeudet BlackBerry brändiin vuonna 2016.Nyt Kiinasta on vuotanut tietoja ja kuvia, joiden mukaan BlackBerry-valmistaja suunnittelee uuden laitteen julkaisua. Kyseinen uusi laite sisältää kosketusnäytön, fyysisen näppäimistön sekä ensi kertaa BlackBerry-laitteessa myös kaksoiskameran.Uusi laite sisältää siis kombinaation uutta ja vanhaa, ja kenties tarkoituksena on tarjota kaikki moderni teknologia, mutta houkutella kenties nostalgiaa hamuavia asiakkaita takaisin BlackBerryyn. Lisäksi BlackBerry on perinteisesti panostanut tietoturvaan, joskin kiinalaisvalmistaja saa varmasti ainakin Yhdysvalloissa hieman epäilyjä aikaiseksi, kuten on käynyt Huawein kohdalla.Laitetta kutsutaan nimellä BlackBerry Athena, ja se on viime vuonna esitellyn KEYone-mallin seuraaja. Tässä vaiheessa tekniikasta ei ole valitettavasti tarkkaa tietoa, joten esimerkiksi järjestelmäpiiri ja näytön resoluution jäävät arvailujen varaan.Kuvista kuitenkin paljastuu kaksoiskameran lisäksi mm. näytön 3:2-kuvasuhde, USB-C-liitäntä, kuulokeliitin sekä QWERTY-näppäimistö.