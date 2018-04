Qualcomm tuo tekoälyn IoT-laitteisiin

Teknologiajätti Qualcomm on esitellyt kaksi uutta mikropiiriä, joiden ansiosta nykyaikaisiin IoT-laitteisiin saadaan rakennettua tekoälyä ja konenäköä hyödyntäviä ominaisuuksia. QCS605- ja QCS603-piirit tulevat laitekehittäjien saataville välittömästi.Piirit tukevat luonnollisesti langattomia yhteyksiä, mutta niiden lisäksi niissä on kuvasignaaliprosessori, tekoälypiiri, suoritin ja grafiikkaprosessori, joiden avulla laitekehittäjät voivat sisällyttää tuotteisiinsa kameran ja tulkita kameroiden tulkitsemaa kuvaa. Qualcommin tavoitteena on ollut tehdä puolijohdepiireistä laskentakyvyn suhteen mahdollisimman monipuolisia, jottei laskenta rajoittaisi laitteiden ominaisuuksia.Qualcommin mukaan sen uusia piirejä voidaan käyttää esimerkiksi valvontakameroissa ja toimintakameroissa, joten piiri kykenee käsittelemään hämärässä ja epästabiilissa ympäristössä tuotettua kuvamateriaalia. Lennokkeihin voidaan vuorostaan lisätä konenäköominaisuuksia, jotka estävät niitä törmäämästä eteen tuleviin objekteihin. Parhaimmillaan QCS605 pystyy käsittelemään samanaikaisesti 60 FPS:n 4K- ja Full HD -striimiä.