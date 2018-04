Spotifyn uudistumisesta lisää tietoa – Tätä ilmaiskäyttäjät saavat

Bloomberg uutisoi taannoin Spotifyn aikovan uudistaa suoratoistopalvelin mobiilisovellusten toimintaa. Luvassa on esimerkiksi mahdollisuus toistaa kappaleita haluamassaan järjestyksessä , aivan kuten maksullisessa Premium-tilauksessa. Spotify järjestää lehdistötilaisuuden 24. huhtikuuta.The Verge on kertonut lisää yksityiskohtia Spotifyn ilmaisversion uudistumisesta mobiilissa. Tulevaisuudessakaan musiikkia ei voi kuunnella ilmaiseksi mobiilissa aivan vapaasti, mutta valikoitujen soittolistojen sisällä kappaleiden kuuntelu voi olla täysin vapaata. Spotify on siis lanseeraamassa kahdenlaiset soittolistat: sinisissä soittolistoissa on käytössä satunnaistoisto, kun taas kultaisissa soittolistoissa toistettavan kappaleen voi valita vapaasti.Käyttöliittymään on tulossa myös pieniä viilauksia. Kansitaiteelle annetaan enemmän tilaa ja hakusivunäkymä muuttuu graafisemmaksi. Sovelluksen alareunan navigointirivistä löytyy muun muassa Premium-painike, jolla ilmaisversion käyttäjiä houkutellaan siirtymään maksullisen tilauksen pariin.Kahden soittolistan mallilla Spotify yrittää ilmeisesti antaa ilmaisversion käyttäjille pieniä maistiaisia Premium-tilauksen eduista, mikä saattaa madaltaa kynnystä siirtyä ilmaisesta versiosta Premium-tilaukseen.