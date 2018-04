Galaxy S9:n haukutuin ominaisuus löytyy LG:n huippupuhelimsta, mutta yhdellä valtaisan suurella erolla

Maailman suurimpiin älypuhelinvalmistajiin kuuluvista yhtiöstä Huaweilta ja Samsungilta on jo tälle vuodelle nähty uudet huippulaitteet, mutta tulossa on tietysti vielä paljon, paljon mielenkiintoisia älypuhelimia.Yksi näistä on pian julkistettava LG:n huippupuhelin, joka kantaa nimeä G7 ThinQ. Kyseisen laitteen julkaisu on toukokuun 2. päivä New Yorkissa, joten tässä vaiheessa tiedot ovat pitkälti huhujen ja muutaman vuodon (kuten oheinen kuva) varassa.Nyt CNET on kuitenkin saanut tietoonsa yhden LG:n huippupuhelimen merkittävimmistä uusista ominaisuuksista. Julkaisun mukaan puhelimesta löytyy nappi, joka on omistettu ainostaan ääniavustajan käyttämiseen.Tämä kyseinen ominaisuus löytyy tietysti Samsungin Galaxy S -huippulaitteista niin tänä kuin viime vuonnakin, ja sitä on haukuttu Samsungin laitteiden heikoimmaksi osaksi. Tämä siitä syystä, että Samsungin avustaja ei ole kovinkaan käytännöllinen ja häviää usein, isolla erolla, Googlen vastaavalle toiminnolle, joka löytyy myös laitteesta.Niinpä G7 ThinQ saattaakin päästä pälkähästä, sillä toiminto käyttää poropietariratkaisun sijaan Google Assistantia. CNETin mukan Google Assistant nappi on sijoitettu laitteen vasemmalle laidalla, virtanäppäin puolestaan on oikealla puolella.Sormenjälkilukija on sijoitettu tutusti laitteen takapuolelle ja koko etupaneelin kattava näyttö on käytännössä itsestäänselvyys.LG:n tulevan puhelimen yksi pääpainoista on tekoälyssä, josta laitteelle onkin annettu lisänimi ThinQ. Oletettavasti tästä syystä laite on myös ensimmäinen laite, jossa on dedikoitu Google Assistant -nappi.Tietojen mukaan napin toimintaa ei pysty muuttamaan esimerkiksi toisen sovelluksen avaamiseen, joka on tuttu ongelma myös Samsungin puhelimista. Tämä tietysti on ongelma erityisesti, jos Googlen palvelu ei tue kieltä, jolla sitä haluaisi käyttää. Luultatavasti sillä on kuitenkin useimpien kohdalla enemmän käyttöä kuin Bixbyllä.