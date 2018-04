Google paransi, ja erityisesti helpotti, tietoturvaansa iOS-laitteilla

Google on tarjonnut jo vuosia mahdollisuutta lisätä verkkopalveluiden tileihin kaksiosaisen autentikoinnin. Yksi tietoturvan peruspilareista käytännössä estää väärinkäytökset useimmiten, vaikka salasana olisi hakkereiden käsissä.Hakujätti onkin pyrkinyt saamaan käyttäjiään käyttämään ominaisuutta entistä hanakammin, ja osana projektia se on myös parantanut ominaisuuden toimintaa. Tällä viikolla Google toi iOS-laitteille päivityksen, jolla todennusominaisuuden käyttö helpottuu entisestään.Viime vuonna Google uudisti todennusta niin, että varmistus saatiin toisessa laitteessa avattavalla ikkunassa OK-nappia painamalla. Tämä varsin käytännöllinen tapa onkin yleistynyt ja nyt iOS-käyttäjille on tuotu kyseinen ominaisuus ilman ylimääräistä Google-sovelluksen asentamista.Näinpä käyttäjät, joilla on puhelimissaan vain Gmail-sovellus pääsevät nyt hyväksikäyttämään ominaisuutta, eikä enää ole tarvetta asentaa Google-sovellusta pelkkien kaksiosaisen todennuksen takia.Nyt monet iPhone-käyttäjät pääsevät turhasta sovelluksesta eroon ja Google toivoo, että yhä useampi siirtyy käyttämään tietoturvaa merkittävästi parantavaa ominaisuutta.