Huawein uusin puhelin on näyttölovella varustettu värikäs ja edullisempi Honor 10

Huawein hiljattain esittelemät P20-uutuuspuhelimet ovat saaneet mediassa palstatilaa kiitettävästi, ja syystä. Erityisesti Pro-mallin kolmoiskameraa on kehuttu ensikokeiluissa melkoisesti, ja iPhonea mukaileva ulkonäkö on tuonut huomiota sekin.Nyt Kiinassa on julkistettu uusi Huawein puhelinmalli, joka on ulkoisesti varsin samankaltainen P20-perusmallin kanssa, kertoo Engadget . Kyseessä on hieman edullisempi Honor 10 -malli, joka tuo kenties ensi kertaa näyttölovi-designin edullisempaan hintaluokkaan.Näyttölovi ei tässä tapauksessa kuitenkaan tarkoita koko etupaneelin näyttöä, vaan Honor 10:stä löytyy edelleen etupuolelle sijoitettu sormenjälkilukija. Näyttö on kuitenkin melkoisen mukavan kokoinen 5,84 tuumalla, ja se tarjoaa 2280x1080-resoluution.Tarjolla on lisäksi samainen Kirin 970 -järjestelmäpiiri, 6 gigatavua RAM-muistia sekä kaksoiskamera, joka sisältää 16 megapikselin väri- ja 24 megapikselin mustavalkosensorin.Huawein on panostanut myös selfie-otoksiin ja etupuolelta löytyy 24 megapikselin kamera.Laite julkaistaan Kiinassa kuluvan kuun 27. päivä eli ensi viikon perjantaina. Sitä myydään samaisella erikoisella väriä vaihtavalla kuorella kuin isoveljiään.Valitettavasti tässä vaiheessa ei ole tietoa onko laite saapumassa Suomessa myyntiin, ja jos, niin milloin. Tyypillisestä Honor-mallit ovat olleet varsin suosittuja Suomessa Kiinassa hinta asettuu 350 euron molemmin puolin riippuen tallennustilasta.