OnePlus kiusoittelee tulevan huippupuhelimen eri materiaalilla

OnePlus 6:n julkaisu lähestyy päivä päivältä ja kiinalaisyhtiö varmistaa aika ajoin, että laite pysyy pinnalla julkaisemalla pieniä tiedon murusia tulevasta laitteesta. Nyt asialla on ollut OnePlussan Intian konttori, jonka Twitter-viestistä paljastuu hieman materiaaleista.Viestissä kerrotaan, että OnePlus tarjoaa "saman käsityöosaamisen, mutta uuden materiaalin". Kyseessä on erittäin todennäköisesti takakansi, jonka materiaali on vaihdettu pois alumiinista.Muita materiaaleja alumiinin lisäksi älypuhelimissa ovat yleensä muovi, teräs, keraaminen materiaali ja lasi. Näistä kaksi ensimmäistä ovat OnePlussan tapauksessa epätodennäköisiä.Huhujen perusteella voisi olla hyvinkin todennäköistä, että laitteessa on langaton lataus, jonka mahdollistaa niin keraaminen kuin lasinenkin takakansi.Mikä on arvauksesi Twitter-viestin ja kuvan perusteella?