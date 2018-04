Google-sovellus päivittyi: Assistant oppii lempinimiä

Google on päivittänyt oman nimikkosovelluksen versioon 8.0. Kyseisen päivityksen myötä Google-sovellukseen on tehty varmasti pienempiä parannuksia ja korjauksia, mutta siitä paljastuu myös yksi uusi ominaisuus.Sovelluksen asetuksista löytyy nyt näes uusi "Your People"-valikko, kertoo 9to5Google . Kyseinen ominaisuus tarkoittaa, että voit jatkossa antaa tietyille kontakteille lisänimiä, lempinimiä tai sukulaissuhteita.Niinpä esimerkiksi äidille tai pomolle voi soittaa tai tekstata sanomalla "call boss" tai "text mom" ilman nimen käyttöä. Tämän lisäksi ominaisuus muistuttaa myös "omien ihmisten" syntymäpäivistä.Vaikka valinta löytyy valikon asetuksista, niin se ei ole silti varsinaisesti toiminnassa. Mikäli kuitenkin sovellus on päivittynyt 8.0-versioon, niin valinnan pitäisi näkyä Google-sovelluksen Assistantin asetuksista kohdasta Personal info.Tosin jo tällä hetkellä Google Assistantia voi opettaa ymmärtämään suhteita ja lempinimiä. Google Assistantille voi kertoa esimerkiksi "Jennifer is my wife" tai "Jack is not my boyfriend", jolloin se muistaa kenestä milloinkin on kyse.Valitettavasti ominaisuudet eivät tietysti toimi suomen kielellä, koska Google Assistant ei tue vielä suomea.