WhatsApp kieltää sovelluksensa käytön alle 16-vuotiailta

WhatsApp on kieltämässä sovelluksensa käytön kaikilta alle 16-vuotiailta EU:n alueella toukokuussa 2018.Tulevien viikkojen aikana WhatsAppin käynnistyessä eurooppalaisilta käyttäjiltä tullaan kysymään heidän ikänsä. Samalla myös esitetään uudet WhatsAppin käyttöehdot, jotka pitää hyväksyä jotta WhatsAppia voi käyttää jatkossakin.Mikäli käyttäjä on alle 16-vuotias, hänen pääsynsä estetään WhatsAppiin kokonaan.Muutos liittyy toukokuussa voimaan astuvaan uuteen EU:n tietosuoja-asetukseen eli:ään, joka antaa kuluttajille huomattavasti lisää oikeuksia datansa suhteen.GDPR ei varsinaisesti aseta ikärajaa 16 vuoteen, vaan antaa EU-jäsenmaiden itse päättää sen, minkä ikäisenä käyttäjä on "tarpeeksi vanha" tehdäkseen suostumuksen omien tietojensa luovutuksesta yrityksen rekistereihin. Tietosuoja-asetus GDPR antaa jäsenmaille, kuten Suomelle, mahdollisuuden asettaa ikärajan 13 ja 16 vuoden haarukkaan, mutta ilmeisesti WhatsApp on päättänyt pelata varman päälle ja asettanut ikärajan koko EU-alueella 16 vuoteen, eikä räätälöi ikärajaa maakohtaisesti.WhatsAppin ikäraja on ollut aiemmin 13v - sääntö, jota toki sitäkin on kierretty surutta.WhatsAppin omistaja,, on sekin muokannut hiljattain tietosuojakäytäntöjään yhteensopivaksi EU:n uusien lakien suhteen. Aiheesta uutisoi mm. Reuters