Nintendolta lisää panostuksia mobiilipeleihin – Uusi julkaisu kesällä

Nintendo tarttui kiinni melko myöhään mobiilipelimarkkinoista kiinni, mutta muutamia hittejä on siitä huolimatta syntynyt. Pokemon Go on ollut täysin omaa luokkaansa, mutta myös Super Mario Run takonut hyvin rahaa yhtiölle.



Laakereille ei silti sovi jäädä lepäämään, vaan pelaajat janoavat jatkuvasti uutta. Eikä Nintendo aio tuudittautua oloneuvoksen rooliin, vaan tänä kesänä valikoiduilla Aasian markkinoilla, eli Japanissa, Taiwanissa, Macaulla ja Hongkongissa, julkaistaan Dragalia Lost -niminen roolipeli, jonka on määrä tuoda pelaajien saataville täysin uudenlainen pelikokemus.

Peliä on kehitetty yhdessä Cygamesin kanssa. Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan Dragalia Lost julkaistaan Aasian lanseerauksen jälkeen. Cygamesin tunnetuimpiin tuotoksiin kuuluu Granblue Fantasy, joka lienee vaikuttanut myös Dragalia Lost -pelin kehitykseen. Yhteistyön myötä Nintendo ostaa viiden prosentin osuuden Cygamesistä.



Nintendolla oli muitakin uutisia kerrottavana: edellinen kvartaali oli ennätyksellisen hyvä kovana käyvän Nintendo Switch -myynnin ansiosta. Yhtiön voitot kasvoivat viime vuoteen nähden jopa 500 prosenttia.