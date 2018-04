Uusi Harry Potter -mobiilipeli julkaistu

Maailman kenties suosituimmasta lasten ja nuorten kirjasarjasta, Harry Potterista, on saapunut markkinoille uusi mobiilipeli. Tylypahkan seikkailuihin pääsee osaksi pelissä, joka kantaa nimeä Harry Potter. Hogwarts Mystery.



Kuten pelin nimestä voi päätellä niin kyseessä on kirjoista ja elokuvista tuttuun velhojen kouluun sijoittuva peli, mutta toisin kuin voisi olettaa, niin peli sijoittuu aikaan ennen Harry Potteria.

Pelissä ideana on edetä koulu-uralla Hogwartsissa, kuten Harry Potter konsanaan. Tähän kuuluu tietysti erilaiset oppitunnit ja loitsut, joita tarvitaan mysteerin selvittämiseen. Peli mahdollistaa oman hahmon kustomoinnin, kuten olettaa sopii.



Jam City -pelistudion tuotos on ilmainen pelata, ainakin osaksi, mutta sisältää pelinsisäisiä ostoja, joihin lukeutuu mm. erilaisia asuja. Peli on saatavilla sekä iOS:lle että Androidille.