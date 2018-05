Facebook Messenger uudistuu hurjasti: Tumma teema ja simppelimpi ulkonäkö

Facebook on kertonut uudistavansa yhtiön, ja maailman, toiseksi suosituinta viestisovellusta. Uudesta suunnasta kerrottiin eilen alkaneessa yhtiön F8-konferenssissa.Yhtiön mukaan nimikkoviestisovellus tulee jatkossa olemaan simppelimpi ja suoraviivaisempi. Tapahtumassa näytetyn trailerin perusteella muutokset ovat melkoisen radikaalit ja ulkonäkö muuttuu huomattavasti yksinkertaisemmaksi.Jatkossa Messengeristä löytyy kolme erillistä osiota, joihin on sijoitettu kaikki tarvittavat ominaisuudet, lukuunottamatta ylänurkassa olevaa kolmea ikonia, joista voi käynnistää kameran, videopuhelun tai uuden viestin.Keskusteluissakin ylimääräisiä nappeja on karsittu ja lopputuloksena ei ole ainoastaan mielekkäämpi käyttöliittymä, vaikka ominaisuudet pitäisi säilyä ennallaan, vaan myös nopeampi toiminta.Käyttöliittymän suoraviivaistamisen lisäksi ulkonäkömuutoksiin lukeutuu erilaiset kustomoinnit, joista kenties tärkeimpänä ylhäällä kuvassa esiintyvä tumma teema. Keskustelujen kustomoinnista löytyy myös gradienttivärejä, joista TNW:n – ja allekirjoittaneen – mieleen tulee helposti Skype.Facebook ei kertonut tarkkaa päiväystä milloin päivitystä voidaan odottaa, mutta yhtiön mukaan se on saapumassa erittäin pian.