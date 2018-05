WhatsApp kirii - kilpailijoilta löytyvä ominaisuus vihdoin tulossa

Yksi puuttuva ominaisuus on hiertänyt pahasti WhatsAppin käytössä, etenkin yritysten sisäisessä kommunikaatiossa. Sovellus ei nimittäin ole tukenut useamman hengen välisiä videopuheluita.Nyt tuohon on vihdoin tulossa muutos, kun WhatsAppin omistava ilmoitti asiasta eilen pitämässään tapahtumassa.Ominaisuus, joka löytyy mm., on tulossa WhatsAppin älypuhelinsovelluksiin "tulevina kuukausina".