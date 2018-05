Applen neljännestuloksen rivien välistä löytyy tiedotteen tärkein tieto

Apple julkisti neljännestuloksensa eilen ja yllätti useimmat analyytikot ja markkina-arviot. Apple toimitti kaikkiaan noin 52,2 miljoonaa iPhone-puhelinta, joka oli ennakkoarvioita enemmän, mutta raportin yllättävin osuus ei ollut iPhonen myyntimäärät.Cupertinolaisjätin tuloksesta paljastui myös asioita, joita Apple ei suoranaisesti koskaan kommentoi. Kun katseen kohdistaa myyntimäärien ja liikevaihdon suhteeseen, niin siitä paljastuu karkeasti myytyjen laitteiden keskiarvo.Tällä mittarilla pystytään arvioimaan jos ei suoranaisesti mallikohtaista myyntiä, niin ainakin niiden suhdetta. Apple tosin antoi pienen vihjeen iPhone X:n myynnistä, sillä Cook kommentoi, että hieman yllättäen jopa heille itselleen iPhone X on onnistunut olemaan myydyin yhtiön älypuhelin joka viikko.Tätä vahvistaa myös keskihinta, joka oli 728 dollaria, jossa on mukavasti kasvua viime vuoden 655 dollariin. Apple myy älypuhelimia muutaman satasen iPhone SE:stä aina tonnin iPhone X:ään asti, ja keskihinta painottuu entistä enemmän yhtiön kannalta positiivisempaan päähän.Monet epäilivät, että tonnin puhelin olisi liian kallis ja ihmiset päätyisivät valitsemaan edullisemman iPhone 8:n tai jättämään iPhone-ostokset väliin kokonaan. Tätä vahvistivat useat analyytikot , joiden tiedot komponenttivalmistajilta on syytä kyseenalaistaa.Näin ei siis ole tapahtunut. Myyntimäärät nousivat viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 3 prosenttia, liikevaihto 14 prosenttia ja keskihinta 11 prosenttia.Kasvu ei tietysti ollut yhtä valtaista, erityisesti kappalemääräisessä myynnissä, kuin aiempina vuosina, mutta se on kiinni pitkälti markkinoiden trendistä. Älypuhelinten myyntimäärät ovat hiljattain ensimmäistä kertaa historiassa kääntyneet jopa laskuun.Vaikuttaa siltä, että Apple onkin onnistunut tekemään juuri oikeita valintoja markkinoiden käänteissä. Ja käynnissä olevalta neljännekseltä Apple odottaa vuoden takaiseen potentiaalisesti vieläkin suurempaa liikevaihdon kasvua.