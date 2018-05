LG esitteli uuden huippupuhelimensa: Tässä on LG G7 ThinQ

LG julkisti eilen uusimman huippulaitteensa, jota onkin odotettu jo pitkään ja hartaasti. Kuten osasimme odottaa, niin kyseinen laite kantaa nimeä LG G7 ThinQ.Korelaisyhtiön uutuuslaitteen lisänimi tulee tietysti tekoälystä, jota huippulaitteisiin ollaan lisätty viimeaikoina lähes kaikkien valmistajien toimesta. LG:ssä tekoälyominaisuudet tulevat parhaiten ilmi kameran toiminnassa, joka vastaa jokseenkin Huawein vastaavaa automaattista tilatunnistusta.Raudan puolesta G7 ei tuo oikeastaan mitään uutta markkinoille. Snapdragon 845 -järjestelmäpiiri, 4 gigatavua RAM-muistia, 64 gigatavua tallennustilaa sekä 6,1 tuuman koko etupaneelin LCD-näyttö – ja kyllä lovikin löytyy – ovat melkoisen tuttua tekniikkaa jo aiemmista Android-huippupuhelimista.Toki tässä vaiheessa emme vielä tiedä laitteen hintaa, jonka avulla se voisi haastaa muita huippu-Androideja, mutta todennäköisesti siihen paremmat eväät ovat pian julkistettavalla OnePlus 6:lla.LG G7 ThinQ on kuitenkin varsin monipuolinen laite, joka tarjoaa hyvän suorituskyvyn ja tekniikan lisäksi myös IP68-suojan vettä ja pölyä vastaan, puhelimissa harvinaisen laadukkaan DAC:n (digital-to-analog converter) kuulokeäänelle, sekä 16 megapikselin kaksoiskameran, joka zoomin sijaan tarjoaa laajakuvaformaatin.Laajakuvalinssin tarjoaa myös etukamera, jolla selfieotokset on helpompi ottaa vaikka koko kaveripiirin kesken.Ainakin yksi "ensimmäistä kertaa maailmassa"-tyylinen ominaisuus G7:ään on saatu myös mukaan. Samsungin Bixby-napin tapaan nimittäin G7:stä löytyy Google Assistant -nappi, joka tarjoaa suoran pääsyn Androidin omaan ääniavustajaan.Valitettavasti Samsungin tapaan napin uudelleenmäärittäminen tai edes käytöstä poistaminen ei ole tiettävästi mahdollista.LG lisäksi mainostaa laitteen kaiutinta edeltäjää huomattavasti äänekkäämmäksi. Tämä johtuu nk. Boombox-toiminnosta, jonka avulla laite itsessään toimii kaikukoppana ja erityisesti pöydällä ollessa tarjoaa melkoisen vahvan äänentoiston. Valitettavasti alhaalta löytyvän kaiutinritilän takana on vain monoääntä tuottava kaiutinTarkkaa tietoa julkaisupäivästä ja hinnasta ei tässä vaiheessa vielä kerrottu, mutta tietoa saapunee lisää lähiaikoina.