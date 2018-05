Ilkeä WhatsApp-viesti voi jumittaa WhatsAppin tai koko puhelimen - tässä bugin syy

Miksi nuo viestit kaatavat WhatsAppin?

Miten suojautua näiltä?

WhatsAppissa on kiertänyt viikonlopusta lähtien ilkeitä viestejä, jotka vaikuttavat päällisin puolin harmittomilta, mutta jotka avautuessaan jumittavat WhatsAppin - ja pahimmillaan koko puhelimen.Viestejä on liikkeellä useita erilaisia, mutta eniten ovat mediatilaa saaneet viestit, joita on kahdenlaisia:Ensimmäisessä versiossa on viestissä musta "pallero" ja teksti- ja juurikin näin käy, mikäli mustaa pistettä koskee.Toinen on vähemmän asiasta vihjaava ja sisältää vain viestin. Tämäkin viesti käyttäytyy samalla tavalla.Viestit vaikuttavat päällisin puolin lyhyiltä, mutta ovat todellisuudessa tuhansien merkkien pituisia. Merkit, joita viesti sisältää ovat pääasiassa ns. suuntamerkkejä, joilla kerrotaan kumpaan suuntaan viestissä oleva teksti tulisi näyttää. Kun tällaisen viestin avaa, sen koko on suurempi kuin mitä WhatsApp pystyy käsittelemään ja näin syntyy ns. muistin ylivuoto, jonka vuoksi WhatsApp joko kaatuu tai "jumittaa".Yksinkertaisin neuvo on olla avaamatta kummalliselta vaikuttavia viestejä, etenkään isoista ryhmistä tai tuntemattomilta lähettäjiltä.