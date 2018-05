AfterDawnin Android-sovellus päivittyi - tumma teema ja bugikorjauksia

AfterDawnin virallisesta Android-sovelluksesta on julkaistu uusi versio.lisää sovellukseen tumman teeman eli ns. yötilan ja korjaa kaikki kasan pieniä bugeja sovelluksesta.Yötila on ollut toivotuin uusi ominaisuus sovellukseemme jo sen alusta lähtien. Yötilan eli tumman teeman ideana on varjella niiden käyttäjien silmiä, jotka haluavat lukea uutisensa vielä juuri ennen nukkumaan menoa, pimeässä huoneessa. Näin vaalea sovellus ei "hohda" silmiin ja valaise koko huonetta.Muutama bugikin on sitten edellisen julkaisun löytynyt ja kaikki tiedossa olevat bugit onkin pyritty korjaamaan tähän versioon. Lähinnä bugilistalla on ollut pieniä kaatumisia tietyillä Android-laitteilla, tietyissä käyttötilanteissa.Sovelluksen takaa löytyvät kaikki uutisemme vuodesta 1999 lähtien, täysin ilmaiseksi. AfterDawnin omien uutisten lisäksi sovelluksesta löytyvät myösja:n uutiset.Sovellus löytyy Googlen Play-kaupasta:Sovelluksen saama käyttäjäarvosana on tätä kirjoittaessa ihan mukava 4,6/5. Sovellus ei vaadi lainkaan ylimääräisiä oikeuksia asennettaessa.