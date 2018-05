WhatsAppiin uusi ominaisuus: Enää ei tarvitse poistua sovelluksesta

WhatsApp on saanut jälleen uuden ominaisuuden. Tällä kertaa kyse on videoiden toistosta suoraan viestisovelluksen sisällä.Mikäli käyttäjä saa viestin, jossa on linkki jokotaivideoon, voi videon katsoa suoraan WhatsAppissa, ilman siirtymistä jompaankumpaan edellä mainituista sovelluksista.Lisäksi videon voi katsoa ns. pikkukuvana puhelimen ruudulla jolloin viestittelyä voi jatkaa videon pyöriessä.Facebook, joka omistaa sekä WhatsAppin että Instagramin on pikkuhiljaa yhdistänyt tietyin osin omistamiensa sovellusten keskinäistä toimintaa. Jo aiemmin Facebook on mahdollistanut Instagramin-tarinoiden jaon Facebookiin - ja näin saattaa tapahtua myös WhatsAppin suhteen.Videoiden pikatoisto-ominaisuus on saatavilla iOS-laitteille ja tulossa myöhemmin myös Androidille. Aiheesta kertoi mm. iDownloadBlog -verkkosivusto.