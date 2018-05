Alennusta OnePlus 6:sta: Vaihto-ohjelma tarjoaa jopa satoja euroja vanhasta laitteesta

OnePlus on tänään julkistanut vaihto-ohjelman, jonka tarkoituksena on tarjota entistä edullisempi tapa vaihtaa uuteen OnePlus 6 -puhelimeen. Ohjelmassa yhtiö ottaa vastaan vanhan puhelimen, josta voidaan hyvittää satoja euroja uutta OnePlus 6 -laitetta kohtaan.Vaihto-ohjelmasta löytyy lisää tietoa osoitteessa oneplus.net/trade-in , jossa voi osallistua ohjelmaan. OnePlus-laitteiden kohdalla 280 euron maksimipotti tarjotaan tietysti uusimmista (OnePlus 5 ja 5T) ja paraskuntoisista laitteista, mutta tiedossa on hyviä vaihtotarjouksia myös muille laitteille.Tiedotteen mukaan tarjolla on "markkinoita korkeammat hinnat", joka ei yleensä ole hyvä asia, mutta tässä tapauksessa tietysti näin on. OnePlus ottaa lisäksi vastaan myös muiden valmistajien laitteita, mukaanlukien Apple, Sonyn, Samsung, Huawei, Google.Esimerkiksi hyväkuntoisesta Applen iPhone 6 (32GB) -laitteesta saa 96 euron ja Galaxy S7:stä 148 euron kupongin. Eniten rahaa saa mm. Pixel 2:sta, jonka huippukuntoisesta 128GB-versiosta tarjotaan 313 euron kuponkia, sekä iPhone 7 Plussasta, jonka 256GB-versiosta voi saada peräti 355 euroa. Viime vuoden iPhone-malleja ei ole listattu.Sivustolla kerrotaan, että laitteen lähettämisen jälkeen 2-6 viikon sisällä OnePlus toimittaa kupongin, jonka voi käyttää yhtiön omassa verkkokaupassa uuden OnePlus 6:n ostamiseen. Vaihtoehtoisesti cashback-ratkaisu toimii niin, että ostaa OnePlus 6:n ensin ja sen jälkeen lähettää vanhan laitteen OnePlussalle.OnePlus 6 julkaistaan toukokuun 16. päivä eli ensi keskiviikkona.