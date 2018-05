Tuleva Pixel-puhelin saa kaveriksi Pixel-älykellon?

Besides the Pixel 3, Pixel 3 XL, and second-gen Pixel Buds, a reliable source tells me -- with high confidence -- that Google's fall hardware event will also introduce a Pixel-branded watch. Have a great summer! — Evan Blass (@evleaks) May 10, 2018

Googlen seuraavaan suureen älypuhelinten julkaisutapahtumaan on vielä melkoisesti aikaa, ainakin jos viimeisten vuosien aikataulu pitää kutinsa. Syksyllä todennäköisesti järjestettävästä seuraavasta Pixel-julkaisusta odotetaan tietysti uutta älypuhelinta, tai kahta sellaista.Huhut kuitenkin kertovat, etteivät Pixel-puhelimet ole julkaisussa yksin, eikä kyseessä ole viime vuoden tapaan pelkästään Pixel Buds kuulokkeet. Tarkemmin ottaen Googlelta kyllä odotetaan uutta versiota langattomista Pixel Buds -kuulokkeista, mutta tämän lisäksi huhut arvelevat, että Googlella on esitellä myös ensimmäinen Pixel-älykello.Luotettu mobiilivuotaja Evan Blass arvioi, että Pixel 3:n (ja todennäköisesti Pixel 3 XL:n) lisäksi Googlella on esitellä toisen sukupolven Pixel Budsit ja Wear OS -käyttöjärjestlemää pyörittävä uusi älykello, joka niin ikään kantaa Pixel-brändiä.Älykellomarkkinoilla on jo nykyisellään tietysti monia suuria älypuhelinvalmistajia, joihin lukeutuu mm. Apple, Samsung, Motorola, Huawei ja LG. Apple on onnistunut kuitenkin kaappaamaan melkoisen suuren siivun markkinoista, joiden koko tosin on vielä suhteellisen pieni.Android-puhelinten valmistajat eivät kuitenkaan käytä älykelloissaan välttämättä Googlen kelloalustaa, joten senkin suhteen Googlella on parannettavaa. Arvioiden mukaan Google saattaa käyttää älykellossaan Qualcommin hiljattain kiusoittelemaa uutta suoritinta, joka väitetysti nostaa älykellot uudelle tasolle.Valitettavasti tässä vaiheessa ei tietysti ole vielä mitään tietoa laitteen tekniikasta tai ulkonäöstä. Koko laitteen olemassa olokin kannattaa tietysti asettaa vielä kysymysmerkin taakse, vaikka se vaikuttaisikin melko luonnolliselta jatkumolta Pixel-brändille.