PUBG Mobile päivittyi: Uusi kartta ja uusia aseita

Yksi mobiililaitteiden suosituimmista peleistä tällä hetkellä, PUBG Mobile, on päivittynyt. Kyseessä on tietysti PC-pelaajille alkujaan tutusta Battle Royale -tyyliluokan pelistä, jossa taistellaan yksittäin tai joukkueissa selviytymisestä.Nyt mobiiliversio on päivittynyt 0.5-versioon, joka tuo mukanaan melkoisesti päivityksiä. Tarjolla uudessa versiossa on muun muassa täysin uusi kartta, Miramar, jossa pelaajat suuntaavat aavikkomaisemiin, jossa tarkka-ampujat pääsevät loistamaan.Lisäksi peliin tuodaan uusia tehtäviä, joita avataan tasojen kertyessä, sekä tietysti uusia aseita ja ajoneuvoja. Päivityksen myötä alkoi myös uusi kausi, joka tarjoaa uusia palkintoja jokaisella tasolla.Pelissä on parannettu myös paljon muita ominaisuuksia, kuten tiimin pelaajien seuraamista sekä yleistä sulavuutta.Lisää uudistuksista löytyy mm. tästä Reddit-julkaisusta