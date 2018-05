Vuotaja paljasti HTC:n pian julkaistavan huippupuhelimen speksit ja kuvat

Yksi aikojemme mobiilivuotajista, Evan Blass, on tänään julkaissut Twitterissä tietoja ja kuvia tulevasta huippupuhelimesta. Evleaks-nimellä tunnettu ja nykyisin VentureBeatin palkkalistoilla oleva luottovuotaja on paljastanut HTC:n U12+ -älypuhelimen.Kuvissa nähdään sekä kahdella taka- että kahdella etukameralla varustettu älypuhelin, josta tulee tarjolle ainakin kolme eri väriversiota. Takana oleva kaksoiskamera koostuu 12 megapikselin laajakuvakamerasta sekä 20 megapikselin telefotokamerasta. Takakamerasta löytyy mm. OIS, potrettimoodi sekä optinen zoom.Etukamera luottaa puolestaan kahden 8 megapikselin sensoriin, jotka tarjoavat myös potrettimoodin (Bokeh mode). Myös etukamerasta löytyy laajakuvalinssi, joka tarjoaa 84 asteen kuvakulman.Kameroiden lisäksi laitteessa on monista huippulaitteista tuttua tekniikkaa, joihin lukeutuu Snapdragon 845 -piiri, kuuden tuuman ja QHD-resoluution LCD-kosketusnäyttö, 6 Gt RAM-muistia, 64 tai 128 Gt tallennustilaa. Näytöstä ei kuitenkaan löydy lovea, vaan HTC on päätynyt perinteisempään ratkaisuun, josta löytyy sekä leuka että otsa.Laite on IP68-suojattu, joten se kestää vettä ja pölyä vastaan. Akku on puolestaan suhteellisen kookas 3500 milliampeerituntia, jonka luvataan tarjoavan 23,8 tuntia puheaikaa.Kookas akku on tarkoittanut myös, että laite on melkoisen paksu nykystandardeilla. Kaarevuudesta johtuen paksuutta on 8,7 millistä aina 9,7 milliin asti ja painoakin 188 grammaa eli samoissa lukemissa kuin Galaxy S9+:lla.Lisää tietoa laitteesta löytyy oheisista kuvista.