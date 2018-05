Google Kuviin toivottu uusi toiminto - merkitse suosikkikuvat

It's OK to play favorites. Rolling out this week, tap the ⭐️ button to mark a photo as a favorite. Head to the Albums tab and view all your favorites in one place. pic.twitter.com/eWnSMDKQ72 -- Google Photos (@googlephotos) 21. toukokuuta 2018

on muodostunut nopeasti Android-käyttäjien ja muidenkin suosituimmaksi kuvakirjastoksi ja palvelulla onkin jo satoja miljoonia käyttäjiä.Palvelu tarjoaa rajattoman tallennustilan kuvilleja mahdollistaa mm. helpon tavan jakaa kuvakansioita toisille käyttäjille.Nyt palveluun on tulossa yksi toivotuimmista, pienistä uudistuksista. Nimittäin mahdollisuus lisätä kuvia suosikkeihinsa, ilman erillisen "suosikit"-hakemiston luomista. Näin mieleenpainuvat kuvat on helppo nopeasti merkitä kuvavirrastaan itselleen talteen.







Google kertoi Twitterissä ominaisuuden tulevan pian palveluun, mutta ei kertonut tarkkaa aikataulua.





Coming soon, you can give some love to the photos your friend just shared. Look out for the ♥️ icon when viewing a shared album or photo. pic.twitter.com/C2OVsyX3fO -- Google Photos (@googlephotos) 21. toukokuuta 2018







Samalla on tulossa myös toinen pieni uudistus, nimittäin jaetuista kuvista "tykkääminen". Eli jaetun kuvakansion kuville voi päräyttää "sydämen", kuten vaikkapa Instagramissa. Tämäkin ominaisuus on "tulossa", mutta tarkkaa aikataulua ei ole kerrottu.