Microsoft Word jyrää myös Androidilla - puoli miljardia latausta

in suuri suunnanmuutos, jossa yhtiö käytännössä lopetti omaan mobiilikäyttöjärjestelmäänsä panostamisen, vaikutti uhkarohkealta tempulta. Mutta ainakin yhtiön sovellustarjonta muilla mobiilialustoilla tuntuu kiinnostavan kuluttajia - erittäinkin paljon.Microsoftin omistamapuhkaisilatauksen rajanjo kolmisen vuotta sitten ja miljardin raja meni rikki viime talvena. Nyt puolen miljardin rajapyykin on saavuttanut Microsoftin ehkä tunnetuin sovellus,Raja napsahti täyteen viime viikolla ja on omiaan osoittamaan, että vaikka Microsoftin sovelluksista on jokaisella vahva mielipide, ei niiden merkitys ole kadonnut mihinkään edes mobiilin aikakaudella.Wordin takana kovaa vauhtia kohti puolen miljardin rajaa kipuavat myös muut yhtiön-perheen jäsenet, sillä mm.-taulukkolaskenta sekä-sähköpostiohjelma ovat molemmat keränneet jo yli 100 miljoonaa latausta Androidllakin.Googlen Play-kauppa ei erittele latausmääriä tämän tarkemmin; 100 miljoonan jälkeen seuraava näkyville tuleva rajapyykki on juurikin puolen miljardin latauksen merkkipaalu. Tämän jälkeen seuraa miljardin latauksen raja, johon on pystynyt vain kourallinen sovelluksia. Miljardin latauksen sovelluksia Androidilla ovat lähinnä Googlen omat sovellukset, jotka tulevat Androidin mukana. Ainoat muiden kehittäjien sovellukset, jotka ovat tuon rajan ylittäneet ovatsovelluksetomiin laitteisiinsa asentama, Microsoftin Skype sekä ainoana pelinäMicrosoft Word for Android voi ladata täältä