Uusi piiri tuo halvempiin puhelimiin tekoälyä, lisää tehoa ja parempia kameraominaisuuksia

Maailman suurimpiin piirivalmistajiin kuuluva Qualcomm on julkaissut uuden järjestelmäpiirin, joka tuo perinteisesti kalliimmista laitteista löytyviä ominaisuuksia keskihintaluokan puhelimiin.Joka vuosi Snapdragon-sarjan piirien keskiluokan laitteet saavat edellisten sukupolvien huippupiireistä tuttuja ominaisuuksia. Tällä kertaa uusi Snapdragon 710 -piiri tuo keskisarjan puhelimiin mm. paremman tekoälyn, tuen laadukkaammille kameroille sekä tietysti lisää tehoa uusien suoritinten myötä.Tekoälyn osalta suorituskyky paranee tuplaksi viime vuoden Snapdragon 660 -piiristä, joka löytyy mm. Nokia 7 Plus -älypuhelimesta . Yleisemmin suorituskyky on noussut noin 20 prosenttia, mutta virtaa kulutetaan riippuen käytöstä jopa 40 prosenttia vähemmän.Uusiin kameraominaisuuksiin Spectra 250 -kuvaprosessorin myötä kuuluu 20 megapikselin tuplakamera tai peräti 32 megapikselin yksittäinen sensori. Lisäksi Snapdragon 710 tukee myös 4K HDR -videoiden toistoa ja entistä nopeampia tietoliikenneyhteyksiä.