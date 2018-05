Vakava bugi WhatsAppissa - näin kierrät ongelman

WhatsAppista on löytynyt vakava bugi, joka mahdollistaa sen, että estolistalle lisäämäsi käyttäjät voivat edelleen lähettää sinulle viestejä. Samoin estetyt käyttäjät voivat myös nähdä-tiedot.Estolistan avulla WhatsAppista on voinut estää häiriköt ja muut ei-halutut kontaktit pysyvästi. Bugi on ilmaantunut WhatsAppiin aivan hiljattain ja ainakaan toistaiseksi siihen ei ole vielä korjausta saatavilla. Bugi koskee sekä iOS- että Android-käyttäjiä.Bugiin on onneksi olemassa helppo korjaustapa: ilmeisesti riittää, että poistaa aiemmin estetyltä käyttäjältä eston ja lisää hänet uudestaan estetyksi. Tällöin esto toimii jälleen. Aiheesta uutisoi mm. The Independent -verkkolehti.