Android-puhelimista löytyi esiasennettu haittaohjelma - avaa mainoksia ja lataa sovelluksia

Tietoturvayhtiöon havainnut ikävän haitakkeen, joka kulkee nimellä. Haittaohjelman tekee erikoiseksi se, että se on löytynyt esiasennettuna lukuisten valmistajien Android-laitteista.Haittaohjelma availee puhelimen näytölle mainoksia ja yrittää ladata uusia Androidin sovellusten .apk -tiedostoja laitteelle, jotka vuorostaan availevat taas lisää, uusia mainoksia. Näin ollen koko laitteen käyttökokemus muuttuu ikäväksi.Mitään muuta haittaa haitakkeesta ei vaikuta Avastin mukaan olevan, eli se ei sinänsä vaaranna käyttäjän tietoturvaa, mutta on luonnollisesti hyvin ärsyttävä lajiaan.Haittaohjelmaa on löytynyt esiasennettuna sekä tableteista että puhelimista, mutta onneksi vaikuttaa siltä, että se on pesiytynyt lähinnä pienten valmistajien tuotteisiin. Täydellinen lista saastuneista malleista löytyy täältä ei voi ongelmalle varsinaisesti mitään, sillä haitakkeet ovat asennettuja laitteeseen kiinteästi, sen, joten ainoa tapa päästä ongelmasta eroon on ns. rootata puhelin. Google on ottanut yhteyttä valmistajiin ja pyytänyt niitä julkaisemaan puhtaan päivitysversion käyttöjärjestelmästä, jotta ongelmasta päästäisiin käyttöjärjestelmäpäivityksen kautta eroon.