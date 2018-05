Miksi OnePlus 6:ssa ei mainita huippunopeaa Dash Chargea?

OnePlus esitteli hiljattain uuden huippupuhelimen, joka on ehtinyt olla nyt myynnissä jo muutaman päivän. OnePlus 6 on varustettu tutunkaltaisella teknologialla, jota on parannettu useimmilla osa-alueilla.Yhden osa-alueen suhteen saattaa kuitenkin olla epäselvyyksiä.Aiemmin OnePlus-puhelimista on löytynyt markkinoiden nopein ja laitteen kylmänä pitävä Dash Charge -ominaisuus, joka toimii laitteen mukana toimitettavalla laturilla. Nyt OnePlus 6:sta ei kuitenkaan löydy speksien perusteella Dash Chargea, mutta miksi?OnePlus 6:ssa on edelleen Fast Charge, eli nopea lataus, mutta Dash-nimeä ei käytetä, koska tavaramerkki hylättiin tänä vuonna Euroopan Unionin pantenttirekisterin toimesta. Niinpä samainen latausjärjestelmä on edelleen OnePlus-puhelimessa, mutta eri nimellä.Olipa kyseessä Dash Charge tai Fast Charge, niin OnePlussan käyttämä teknologia on sisaryhtiö Oppolta lisensoitu latausjärjestelmä, jossa laite ei kuumene, mutta lataus kasvaa nollasta peräti 60 prosenttiin vain 35 minuutissa.