OnePlus 3 ja 3T saivat päivityksessä kiitellyn Face Unlock -ominaisuuden

System

Updated Android security patch to 2018.5

Supported FaceUnlock



Launcher

Refined Shelf UI design

New design for App shortcuts

Supported more options when long pressing an icon



Gallery

Places: a map view of photos by location

Supported sharing photos to Shot-On-OnePlus

Added "Recently Deleted" collection



File Manager

Added "Large files" category



Weather

Added new widget for Launcher

Improved the positioning accuracy

Adjust refresh interval for weather information update





OnePlus on julkaissut liki pari vuotta vanhoille OnePlus 3 ja OnePlus 3T -älypuhelimilleen uuden päivityksen. Toukokuun tietoturvapäivitysten ohella siinä tuodaan myös yksi uusien OnePlus-älypuhelinten parhaista ominaisuuksista myös vanhemmille laitteille.Kyseessä on tietysti Face Unlock, eli kasvojen tunnistus, jolla käyttäjä voi avata älypuhelimen ilman pin-koodin tai sormenjäljen syöttämistä. Toiminto ei ole yhtä tietoturvallinen kuin Applen Face ID iPhone X:ssä, mutta se on sitäkin nopeampi.Kasvojentunnistus löytyy tietysti uusimmasta, tällä viikolla myyntiin tulleesta OnePlus 6 -älypuhelimesta sekä viime vuonna esitellyistä OnePlus 5 ja OnePlus 5T -malleista.Face Unlockin lisäksi muutoksia tehtiin Shelf-käyttöliittymään (kotinäytössä vasemmalla), sovellusten pikakuvakkeisiin sekä pitkällä painalluksella avattaviin pikatoimintoihin. Lisäksi uudistuksia tehtiin myös Galleria-sovellukseen, tiedostonhallintaan ja säätoimintoihin.Tässä muutosloki kokonaisuudessaan: