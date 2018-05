Googlekin tuo loven Pixel-puhelimiin, kuva paljastaa etupaneelit

Googlen seuraaviin Pixel-puhelimiin on vielä matkaa useita kuukausia, mutta monet Android-puhelimen ostoa pohtivat odottavat sitä varmasti kädet syyhyten.Hakujätiltä odotetaan tällä kertaa myös designin puolesta jotain uutta. Viime vuonna esitellyt Pixel 2 ja Pixel 2 XL -puhelimet olivat melkoisen varman päälle suunniteltu ulkoasunsa puolesta.Tietysti laitteet ovat softansa puolesta, ja myös laitteiston osalta, edelleen huippupuhelimia, mutta niiden ulkonäkö on varsin vanhentunut. Tämän uudistamiseen tietysti vaaditaan nykyisin entistä suurempaa näyttöä, ja kenties sitä tuttua lovea.Ja uuden vuodon mukaan näin myös on. Vuotokuva paljastaa laiteiden lasiset etupaneelit, joiden mukaan vaikuttaa siltä, että Google on laajentanut Pixel 3:n näyttöä vastaamaan pitkälti Pixel 2 XL:n ulkonäköä ja tämän vuoden XL-mallin näyttö laajenee puolestaan niin paljon, että siihen täytyy istuttaa näyttölovi.Lisäksi kuvista paljastuu, että etupuolella on paikka kahdelle etukameralle. Tämä on varsin erikoinen liikku Googlelta, joka ei ole siirtynyt – ainakaan vielä – edes kahteen takakameraan, vaan luottaa softaosaamiseen missä muut useimmiten käyttävät toista kameraa.Eteenpäin suunnatuista kaiuttimista pitäville on hyviä uutisia. Vaikuttaa siltä, että Google jatkaa hyviä etukaiuttimien linjalla myös seuraavassa Pixel-sukupolvessa, mikäli vuoto pitää paikkansa. Onkin huomioitavaa, että kyseessä on edelleen vasta vuoto ja tässä vaiheessa se kannattaa ottaa vielä vähintäänkin pienellä varauksella.Kuvien perusteella on luotu PhoneArenan toimesta myös oheinen kuva, jollaiselta etupaneelien mukaan Pixel 3 -mallit voivat näyttää.