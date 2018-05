Kasvojentunnistustesti: OnePlus vs Huawei

Sormenjälkilukija on ollut vuosia älypuhelinten päämääräinen biometrinen tunnistin, mutta viimeaikoina valmistajat ovat alkaneet tarjota yhä parempia tunnistusmetodeja.Näistä tietysti tunnetuin on kasvojentunnistus, jonka Apple toi uudelle tasolle kolmiulotteisella Face ID -tunnistuksella viime vuoden iPhone X -mallissaan. Muutkin valmistajat ovat pikku hiljaa parantaneet kasvojentunnistuksen toimivuutta, joskin tietoturva on Android-valmistajilla edelleen pitkälti sormenjäljen varassa.Sormenjälkilukijat saatiin parissa vuodessa kehitettyä niin nopeiksi, että Applen Face ID tuntuu melkoisen hitaalta tavalta avata puhelin, mutta miten on Androidien kasvojentunnistusten laita? Niillä nimittäin on potentiaalia olla nopeampia, sillä tietoturva ei tarvitse olla välttämättä sormenjäljen tasolla.Otimmekin testiin Suomessa kaksi suosittua Android-valmistajaa, joiden huippulaitteista löytyy kasvojentunnistus eli Face Unlock. Huaweita testissä edustaa uusin ja paras, kolmoiskamerallakin varustettu Huawei P20 Pro ja OnePlussaa puolestaan viime kesänä esitelty OnePlus 5 (valitettavasti testiä tehdessä ei ollut käsissä uutta OnePlus 6 :ta).Testasimme tunnistusta niin suoraan pärstää kohti, joka lienee se tyypillisin tapaus kun puhelinta käyttää. Lisäksi testasimme kuinka laitteet suoriutuvat vinottain olevasta laitteesta, jolla simuloidaan pöydällä olevaa laitetta esimerkiksi työskennellessä. Muihin testeihin lukeutui lisäksi hidas nostaminen kasvoille, jolla pyrittiin testaamaan mistä asennosta laitteet tunnistavat kasvot.Huawei P20 Pro:n kasvojentunnistus on varsin nopeampi, ja sillä pääsee käsiksi todennäköisesti puhelimeen nopeammin kuin iPhone X:llä, joskaan valitettavasti testissä ei ollut verrokkina Applen laitetta. Kuitenkin testissä liki aina OnePlus 5 otti voiton, ja tämänvuotinen OnePlus 6 tuskin on tätä hitaampi.Katso testit alla olevalta videolta.