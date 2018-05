LG esitteli uuden V35 ThinQ -huippupuhelimen: Uutta vain nimi?

LG on esittelyt uuden huippupuhelimen, joka kantaa nimeä V35 ThinQ. Kuten monet varmasti huomaavat, niin nimessä on paljon tuttua edeltävistä puhelimista. Tietysti kyseessä on edellisvuoden V30:n seuraaja, mutta samalla sitä on uudistettu G7 ThinQ -mallin lisänimellä.Niinpä puhelimelta voikin odottaa paitsi kamerakykyjä, joissa V30 oli erityisen vahva, mutta nyt myös tekoälyosaamista G7:n tavoin. LG kuitenkin esitteli jo aiemmin V30:sta uudistetun version, joka nimettiin V30S ThinQ:ksi, joten mitä uutta voi vielä V35:ssä olla?Käytännössä ei paljoa. V30S:n tavoin V35 on varustettu kuuden tuuman OLED-näytöllä, 6 gigatavun RAM-muistilla, 3300 milliampeeritunnin akulla, pika- ja langattomalla latauksella, muistikortipaikalla, 16 megapikselin kaksoiskameralla ja IP68-suojauksella. Järjestelmäpiiri on tosin uusittu Snapdragon 845 -piiriin ja kameran laajakuvasensoria on kasvatettu kolmestoista kuuteentoista megapikseliin, jotka ovat tuttuja juuri G7:stä.Myös selfie-kameraan on saatu hieman lisää megapikseleitä eli kyseessä on sama G7:n f/1.9-aukolla varustettu 8 megapikselin kamera.Niinpä V35 on käytännössä tuttu V-sarjalainen, joka on teknisesti uudistettu G7:n tasolle. Tästä syntyykin kysymys: miksi LG vaivautui esittelemään pari kuukautta sitten välimalli V30S:n?V35 ThinQ tulee maksamaan Yhdysvalloissa näillä näkymin 899 dollaria, mutta valitettavasti Suomen julkaisusta ei ole tässä vaiheessa vielä selvyyttä.