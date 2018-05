Motorolan tuleva huippupuhelin, One Power, paljastui

Motorolalta on tulossa pian uusi Android-huippupuhelin, joka kantaa hieman erikoista Motorola One Power -nimeä. Kiinalaisen tietokonevalmistaja Lenovon omistaman älypuhelinvalmistajan uusi laite vuosi nyt kuvassa. AndroidHeadlinesin käsiin saama kuva kertoo muutamia tärkeitä tietoja niin puhelimeen sisällytetystä laitteistoista kuin jopa softapuolestakin.Näyttö on tuttua tämän vuoden lippulaivamalleista ja sisältää tietysti loven etukameralle ja kuulokkeelle. Lisäksi laitteesta löytyy kaksoiskamera, jonka yksityiskohdista ei tässä vaiheessa valitettavasti ole tietoa. Kuvassa näkyy myös laitteen kotinäyttö, joka vaikuttaa varsin puhtaalta Androidilta, ja tätä vahvistaa takakannesta löytyvä Android One -brändäys.Android One on Googlen suunnittelema ja tukema versio Androidista, joka löytyy muun muassa Nokian uusista Android älypuhelimista sekä muutamasta aiemmasta Motorola-mallista. Se tarkoittaa myös nopeampia Android-päivityksiä.Tässä vaiheessa ei ole tietoa julkaisuaikataulusta, hinnasta tai saatavuudesta, joten jäämme odottamaan lisätietoja.