Plex päivittää mobiilisovellustaan, tuki podcasteille

Yksi aikojemme merkittävimmistä median toisto-ohjelmista, Plex, on uudistamassa mobiilisovellustaan. XBMC:n pohjalta aikoinaan rakennettu Plex tuotiin aluksi tietysti tietokoneille, mutta nykyisin siitä löytyy myös mobiilisovellus.Nyt mobiilisovelluksen uusi beetaversio uudistaa yleisesti käyttökokemusta, mutta yksi tärkeimmistä uusista ominaisuuksista on ehdottomasti podcast-tuki. Aiemmin sovellus ei ole tukenut varsin suosittua mediamuotoa ilmaisversiossaan, joskin mediapalvelimen avulla ja Plex Passin ne on saanut toimimaan.Podcast-tuki saapuu tänään beetaversiossa iOS:lle ja Androidille. Samalla myös Roku-versiota sekä Plexin webbisoitinta on uudistettu podcast-tuella.Uudistuksen myötä käyttäjät pystyvät lisäämään podcastit Plexin kotinäkymään, josta niihin pääsee pikaisesti käsiksi muiden medioiden tavoin. Plexistä löytyy myös koneoppimista, jonka avulla suositellaan muita podcastejä.Soitin tukee nyt myös toiston nopeuden säätöjä sekä nopeaa hyppimistä aikajanalla. Lisäksi mm. hakua on parannettu.Podcast-tuen lisäksi mobiilisovelluksen ulkoasua on uudistettu ja tarkoituksena on luoda käyttäjäläheisempi käyttökokemus. Kustomoinnin avulla käyttäjä voi muokata kotinäkymää haluamakseen. Osioita saa uudelleenjärjestettyä ja poistettu kokonaan, jolloin omat suosikkimediat nousevat esiin.Päivityksen beetaversio on siis julkaistu tänään ja vakaa versiokin on siis todennäköisesti pian tulossa. Lisätietoja löytyy Plexin blogista