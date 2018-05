Kiinalaisvalmistajan iPhone-kopiosta versio, jollaista Apple ei saanut aikaiseksi

Xiaomi esitteli tänään Kiinan Shenzhenissä uusia älypuhelimia. Mi-mallisarjan uudet laitteet kantavat mallinumeroa 8, joka tarkoittaa, että väliin jäi seiskanumero edellisen ollessa Mi 6.Mi 8 -perusmalli on tuttu Xiaomia ja ulkonäkö on kopioitu liki kokonaan Applen viimevuotisesta iPhone X:stä. Mukana ovat niin näyttölovi kuin identtiseltä näyttävä pystymallin kamera.Valmistaja kuitenkin esitteli myös laitteen, jossa on samanaikaisesti enemmän ja vähemmän yhtäläisyyksiä iPhone X:n kanssa. Kuulen kysymyksen: Miten tämä on mahdollista?Näet kyseessä on läpinäkyvä laite, joten sen osalta se eroaa merkittävästi iPhone X:stä, mutta samalla kameramoduuli on samanlainen kuin perusmallissa, ja siten iPhone X:ssä, ja näyttökin on lovineen samanlainen. Lisäksi loveen on istutettu jotain mikä muistuttaa enemmän iPhone X:stä kuin mikään muu Android-puhelin markkinoilla.Kyseessä on 3D-teknologiaan perustuva kasvojentunnistus, jollaista ei ole aiemmin nähty Android-laitteissa. Applen iPhone X nojaa tietysti täysin Face ID:hen, joka tunnistaa kasvot projektorin, kameran ja 3D-mallinnuksen avulla.Tässä vaiheessa ei ole tarkkaa tietoa miten lähellä Xiaomin toteutus on Applen toteutusta, mutta perinteisesti, kuten uusien Mi 8 -laitteiden ulkonäön osalta, kiinalaisvalmistaja on ollut melko hyvä kopioimaan.Mutta kuten mainitsimme, niin Apple luottaa täysin kasvojentunnistukseen, eikä iPhone X siis sisällä lainkaan sormenjälkilukijaa. Mi 8 Explorer Edition sen sijaan sisältää, mutta sitä ei näy etu- eikä takapuolella.Mi 8 Explorer Edition onkin markkinoiden ensimmäisiä puhelimia, jossa on näyttöön – tai itseasiassa sen taakse – sijoitettu sormenjälkilukija. Tällaista yritti raporttien mukaan myös Apple saada aikaiseksi iPhone X:ään, mutta kenties teknologiaa ei saatu koskaan tarpeeksi valmiiksi.Xiaomi ei ole vielä vahvistanut onko kyseessä Synapticsin sormenjälkilukija, mutta todennäköisesti kyseessä on se samainen teknologia, jota on esitelty aiemmin kiinalaisvalmistajien toimesta, joskin melkoisen pienessä mittakaavassa.Lukija toimii näytön alimmassa kolmanneksessa riippumatta sijainnista, joten siihen on ainakin helppo osua. Vielä sen nopeus ei kuitenkaan ole aivan perinteisten lukijoiden tasolle, mikäli kyseessä on Synaptics-komponentti.Mi 8 Explorer Edition on varustettu 8 gigatavun RAM-muistilla perusversion kuuden sijaan ja siitä on ainoastaan 128 gigatavun versio. Muuten tekniikka on tuttua Mi 8:sta eli Snapdragon 845, 12 megapikselin kaksoiskamera, 20 MP selfie-kamera, jne.Explorer Edition saapuu myyntiin pian Kiinassa, mutta on odotetusti perusversiota hieman kalliimpi. Hintaa on 3699 yuania eli noin 495 euroa, joten melko edullinen se on silti. Tässä vaiheessa ei ole tietoa saapuuko laite Suomeen, mutta jos uusista Mi 8 -malleista jonkun haluaisi myös Suomeen, niin se olisi tämä.