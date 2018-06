OnePlus 6:sta tuli hittipuhelin Suomessa -- Ampaisi myyntilistojen kärkeen!

Samsung Galaxy A3 (2017) Apple iPhone 7 Samsung Galaxy J3 (2017) Apple iPhone 8 Samsung Galaxy J5 (2017) Huawei P Smart Huawei Mate 10 Lite Apple iPhone 6 Huawei P20 Lite Apple iPhone X Honor 8 Lite Nokia 3310 Nokia 3 Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy S7

OnePlus näyttää löytäneen tiensä suomalaisten puhelimenomistajien sydämiin, sillä juuri hiljattain esitelty OnePlus 6 -älypuhelin on sekä Telian että Elisan myydyin älypuhelin toukokuussa.Aiemmin OnePlussaa on saanut ostettua Suomessa OnePlussan oman verkkokaupan lisäksi Elisan myyntikanavista, mutta tänä vuonna yhtiön uutukaista saa myös Telialta. Puhelinvertailun ensikokemuksia OnePlus 6:sta löytyy täältä OnePlus on selkeästi löytänyt paikkansa high-end-puhelimien markkinoilta. Aiemmin myyntilistojen kärjessä keikkuneet Galaxyt ja iPhonet eivät enää yllä terävimpään kärkeen, vaan suomalaiset kuluttajat näyttävät suosivan nyt lompakolle järkevämpiä vaihtoehtoja. Elisalla ja DNA:lla iPhone X on kuitenkin löytänyt tiensä top 10:een.