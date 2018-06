Applen julkistustilaisuus alkaa – Seuraa täältä suorana

Applen laitteiden ystäville koittaa tänään joulu, sillä IT-jätin on määrä polkaista tänään käyntiin WWDC-kehittäjätapahtuma. Messuilla Apple esittelee perinteiseen tyyliin sen ohjelmisto- ja palvelutuotteiden uusimmat tuulet.Illalla kello 20.00 Suomen aikaa käynnistyvissä avajaisissa esitellään ainakin iOS 12 -mobiilikäyttöjärjestelmä sekä macOS 10.14 -käyttöjärjestelmä. Näiden lisäksi saatetaan kuulla uutisia watchOS-älykelloalustasta ja tvOS:stä. Tämän päivän uutiset on suunnattu ensisijaisesti ohjelmistokehittäjille, mutta sieltä löytyy runsaasti myös tavallista pulliaista kiinnostavaa tietoa.Uusia laitteita tänään tuskin lanseerataan. Pääpaino tulee olemaan ohjelmistoissa sekä palveluissa. Avajaisia voi seurata täältä jos tietokoneelle tai mobiililaitteeseen on asennettu yhteensopiva selain.