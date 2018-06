Applen lisätty todellisuus tuo uuden mittaussovelluksen ja muita AR-sovelluksia

Applen WWDC-tapahtumassa ensimmäisten joukossa puhuttiin lisätystä todellisuudesta, jonka mahdollistaa iOS-mobiililaitteissa digitaalisen sisällön tosimaailmaan. Apple on päivittänyt ARKit-alustaa 2.0-versiooon, ja uusia kokoemuksia tuodaan niin Applen kuin Adoben ja Legon toimesta.Applen omiin sovelluksiin kuuluu Measure, jolla pystytään mittaamaan kohteita mobiililaitteen avulla. Sillä pystytään piirtämään mittatikut kolmiulotteisesti, jolloin sovellus kertoo kohteen mitat käyttäjälle. Lisäksi Apple on itse luonut moninpelin Swiftillä, jolla pyritään esittelemään millaiseen uudet ARKit työkalut pystyvät.Tämän lisäksi Adobe käyttää jatkossa hyväkseen Applen AR-tiedostoformaattia, jolla Apple haluaa standardoida lisätyn todellisuuden sisällön. Adobe käyttää USDZ-formaattia mm. Photoshopissa, jolloin sillä saa helposti aikaiseksi ARKit-sisältöä.Yksi mielenkiintoisimmista AR-kokemuksista tulee puolestaan Legolta, joka esitteli pelattavaa lisätyn todellisuuden Lego-peliä lavalla. Yhden AR-tuetun Lego-talon laittaminen pöydälle avaa sovelluksessa pelin, joka laajentaa pöydän kokonaiseksi Lego-maailmaksi, jossa on tarjolla hahmoja, tehtäviä ja muuta pelattavaa.Lisätty todellisuus on yksi viimeisten parin vuoden tärkeimmistä Apple-projekteista, joka laajentaa iOS-mobiililaitteiden toimintaa perinteisen käyttöjärjestelmän ulkopuolelle. Google luonnollisesti on tehnyt samaa ARCorella, ja lisäksi siltä löytyy virtuaalitodellisuuden Daydream-alusta.