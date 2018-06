Asus esitteli haastajan pelipuhelin Razer Phonelle

Computex on perinteisesti tietokoneisiin keskittyvä konferenssi, mutta Asus päätti omassa esittelytilaisuudessaan julkistaa myös uutta mobiiliteknologiaa. Asus kertoi uudesta pelipuhelimesta, joka kantaa nimeä ROG Phone.ROG-nimi juontaa juurensa tietysti Asusin pelibrändi Republic of Gamersistä, jota käytetään niin komponenteissa kuin läppäreissäkin. Kyseessä on siis selkeästi kilpailija Razer Phonelle, josta odotetaan tänä vuonna uutta versiota.Laitteiston osalta kyseessä on tietysti huippuvarusteltu älypuhelin, joka tarjoaa ylikellotetun Snapdragon 845 -piirin, 8 gigatavua RAM-muistia sekä kuuden tuuman Full HD + -kosketusnäytön HDR-tuella. Näyttö tukee 1ms vasteaikaa ja 90 hertsin virkistystaajuutta, joka ei pääse aivan Razerin 120 hertsin tasolle, mutta on muita älypuhelimia parempi. Lisäksi näyttö on AMOLED, joten tarjoaa mm. paremman kontrastin kuin Razerin LCD.Pelaajia kiinnostaa varmasti myös, että laitteessa on eteenpäin suunnatut kaiuttimet. Kamerat ovat puolestaan ZenFone 5:stä tutut 12/8 megapikselin kamera takana a 8 megapikselin selfie-kamera edessä. Sormenjälkilukija löytyy takaa, joten se ei vie tilaa suurelta näytöltä, joskin reunuksia on melkoisesti sekä ylhäällä että alhaalla.Pelaajien lisälaitteista tuttu RBG-valaistus löytyy laitteen ROG-logosta takaa ja ultaäänisensorit, jotka toimivat liipaisinnappeina, mutta vielä kenties erikoisempaa on, että laitteessa on peräti kolme USB-C-liitäntää, joilla saa latauksen lisäksi kiinnitettyä lisälaitteita.Niinpä ROG Phoneen tuleekin tarjolle lisälaitteita, joilla sen toiminnallisuutta saa laajennettua. Lisälaitteilla saa aikaan mm. ylimääräistä jäähdytystä ja kuulokeliittimen tai toisen näytön, jolloin puhelin muistuttaa erästä kaksinäyttöistä konsolia.Asus aikoo saada laitteen valmiiksi kuluttajamyyntiin vuoden kolmannella neljänneksellä, mutta valitettavasti tässä vaiheessa ei ole tarkempaa tietoa esimerkiksi hinnasta tai saatavuudesta täällä Suomessa.