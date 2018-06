Vuodettujen kuvien perusteella luotu Pixel 3 XL näyttää huimalta

Pixel-älypuhelimet ovat nyt parin vuoden ajan olleet ehdottomasti aivan älypuhelinten aallonharjalla. Tämä ei kuitenkaan ole missään nimessä johtunut niiden ulkoasusta, joka on saanut melkoisesti moitteita.Toki puhelimet eivät ole rumia, mutta Google on mm. viime vuoden Pixel 2 -puhelimissa ollut kovin konservatiivinen. Sama linja uhkaa jatkua, mutta pienilläkin muutoksilla saadaan ihmeitä aikaan.Väitetty Pixel 3 XL vuosi hiljattain kuvissa, joista paljastuu, ettei välttämättä kovinkaan paljon uutta ole tarjolla ulkonäkörintamalla. Twitterissä PhoneDesigner-tilin jakama kuva kuitenkin kertoo, että muutosten myötä Pixel 3 XL vaikuttaa olevan melkoisen komean näköinen.Kyseinen kuva on luotu vuodettujen kuvien perusteella, joten täyttä varmuutta ei ole, että lopullinen laite muistuttaa täysin tätä 3D-mallia. Sopii kuitenkin toivoa, sillä erityisesti tumman harmaana versiona se näyttää erittäin hyvältä. Muutokset mm. näytön reunuksien kaventamisen ja kaksiosaisen takakannen yksityiskohtien kanssa ovat tosiaan tehonneet.Mutta mitä mieltä olet, onko tämä mielestäsi tarpeeksi suuri muutos Pixel-laitteiden ulkonäköön vai toivoisitko jotain suurempaa ja radikaalimpaa?