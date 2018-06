Google päivitti Gmail-sovellusta uusilla eleillä

Google on hiljattain päivittänyt Gmailin Android-sovelluksen versioon 8.5.20 ja nyt se on tuonut kyseiselle versiolle yhden odotetun ominaisuuden. Kyseessä on kustomoitava eleohjaus, jolla pystytään muokkaamaan mobiilisovelluksessa käytettäviä liukueleitä.Tämä tarkoittaa, että käyttäjät voivat muokata haluamikseen kaksi liukuelettä. Pyyhkäisy vasemmalla ja pyyhkäisy oikealle voidaan asettaa tekemään haluttu toiminto, joka voi vaihdella suunnasta tai olla vaikka sama toiminto riippumatta suunnasta.Toimintoja löytyy valikosta kaikkiaan viisi ja ne ovat: viestin arkistoiminen, poistaminen, luetuksi merkkaaminen, siirtäminen ja torkuttaminen.Asetus löytyy Gmail-sovelluksen Asetukset-valikon kohdasta Yleiset asetukset->Pyyhkäisytoiminnot.Asiasta kertoi Android Police