Honor 10 sai päivityksen: parannuksia kameraan ja uusi Party Mode

Huawei on julkistanut päivityksen uudelle Honor 10 -mallille (huom. ei Honor View 10). Viime kuussa esitelty laite on saanut päivityksen, joka tuo mukanaan mm. parannuksia kameraan.



Kameraparannukset koskevat pääosin AI Camera -toimintoa, joka käyttää hyväkseen Kirin 970 -piirissä olevaa neurosuoritinta tekoälyominaisuuksiin, kuten kuvauskohteen tunnistamiseen. Päivityksen jälkeen kamerasovellus kertoo miten kuvaa parannetaan tunnistamisen jälkeen, joka on varsin tarpeellinen uudistus.

Huawei on parantanut myös laitteen sormenjälkitunnistimen toimintaa. Puhelin osaa päivityksen jälkeen huomioida, jos sormenjälkidata on liian heikkoa ja tulisi poistaa tai uusia.



Tämän lisäksi Huawei on tuonut laitteeseen uuden Party Mode -sovelluksen, joka mahdollistaa useiden puhelinten liittämisen toiseensa NFC:n avulla ja niiden käyttämisen yhtäaikaisesti kaiuttimina. Myös edellä mainittu Honor View 10 sai aiemmin Party Mode -sovelluksen, ja kenties sitä voi odottaa muillekin Honor-malleille.



Toukokuun Android-tietoturvapäivitykset löytyvät niin ikään päivityksestä. Päivityksen levitys on alkanut, mutta saattaa saapua laitteisiin porrastetusti riippuen operaattorista tai maasta.