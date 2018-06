Apple palkitsi suomalaissovelluksen -- Opettaa lapsia säveltämään musiikkia

Suomalaisenkehittämä-sovellus on valittu Applen Design Awards -kilpailun voittajaksi. WWDC-kehittäjätapahtuman yhteydessä järjestettävässä kilpailussa nostetaan esiin App Store -sovelluskaupan parhaimpia sovelluksia.Puoli vuotta sitten julkaistussa-sovelluksessa ideana on säveltää musiikkia hauskojen eläinhahmojen kanssa. Ohjelma on tarkoitettu lasten oppimissovellukseksi, mutta ohjelmaa käyttävät myös opettajat.Bandimalin kehittäjä Ilari Niitamo kertoo Ylelle , että myös dj:ltä on tullut kyselyitä voisiko ohjelmassa sävellettyjä kappaleita saada ulos sovelluksesta. Sovelluskohteita siis riittää.Bandimalin voi ladata iPhonelle ja iPadille täältä . Android-versiota ei ole julkaistu.