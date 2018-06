Firefox päivittyi iPhonella - Tämä on uutta

Firefoxin saaminen iOS:lle oli työn ja tuskan takana Applen asettamien selainmoottorivaatimusten takia, mutta tulikettu saatiin kuitenkin iPhonelle ja iPadille vuonna 2015. Siitä lähtien selainta on kehitetty määrätietoisesti eteenpäin.Nyt App Storeen on ilmestynyt Firefox 12, jonka uusia ominaisuuksia ovat tuki tiedostojen lataukselle ja jakolaajennuksille. Mozilla on myös helpottanut Firefoxin parantanut synkronointia eri laitteiden välillä.Firefox Accountsin alla toimivan Syncin kautta kirjanmerkit välilehdet ja henkilökohtaiset profiilit on käytettävissä kaikilla laitteilla. Uutta on nyt se, että Firefox ilmoittaa näkyvämmin onko selain synkronoituna vai ei.Firefoxin voi ladata iPhonelle App Storesta