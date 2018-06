OnePlus 6 rikkoi jo rajapyykit: Miljoona rikki ennätysajassa

One million units sold in 22 days! Thank you for helping us make the #OnePlus6 our fastest selling device yet. https://t.co/DMsDk8u88u pic.twitter.com/EIuiYBjLBU -- OnePlus (@oneplus) June 14, 2018

OnePlus esitteli noin kuukausi sitten uuden OnePlus 6 -lippulaivapuhelimen, ja vastaanotto on ollut tämän jälkeen melkoisen hyvää ainakin ensikokemusten perusteella Vastaanotto myyntipisteissä on ollut ilmeisesti tätäkin parempaa, sillä myyntiennätyksiä on rikottu melkoisella erolla edeltäjään. Yhtiö on kertonut Twitterin välityksellä, että OnePlus 6 -laitetta myytiin miljoona kappaletta vain 22 päivässä.Kuten twiitin kuvasta näkyy niin ero edeltäjiin on melkoinen, sillä niillä miljoonaan kappaleeseen meni aikaa kuukausitolkulla. OnePlussan oman verkkokaupan lisäksi laitetta myy Suomessa ensimmäistä kertaa sekä Elisa että Telia.